San Juan del Río celebra el Día de la Santa Cruz

Como cada año, desde muy temprano trabajadores de la construcción y fieles de San Juan del Río realizaron el tradicional recorrido por avenida Juárez en honor al Día de la Santa Cruz como acto de fe, y para pedir por la sostenibilidad de sus empleos.

Para muchos tiene un significado muy especial, pues no sólo agradecen el hecho de tener salud, sino además porque gracias a su fervor se les han cumplido algunos milagros, pero también se les ha concedido una estabilidad laboral.

Gran parte de los fieles realiza su cruz con la que carga durante este recorrido que sale desde la empresa Kimberly Clark, para avanzar sobre avenida Juárez y llegar hasta la Parroquia de San Juan Bautista, como forma de representación de la crucifixión de Jesús.

Aunque están hechas de distintas formas y tamaños, para cada uno de ellos significa llevar consigo toda su fe.

El señor Aristeo López, mencionó que lleva ya cerca de 25 años ininterrumpidos siguiendo esta celebración, pues año con año ha visto la presencia de Jesús en varias situaciones que lo vulneran a él y a su familia, además de que nunca le ha faltado su trabajo como albañil.

“Pues desde hace 25 años hemos caminado con nuestra cruz, y la verdad es que somos muy creyentes. Desde una situación que me pasó y que pedí mucho para que se resolviera fue que empecé a caminar, y desde ahí no he parado, y sinceramente si he notado que cada que pido por alguna situación se me abren los caminos”, señaló.