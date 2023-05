Cierran docentes primaria para exigir destitución de autoridad

Foto: Jena Guzmán

Este miércoles, docentes de la primaria Forjadores de México en San Juan del Río se manifestaron para solicitar a las autoridades educativas la destitución de la directora Nydia Flores por presunto abuso de poder, pues refieren el clima laboral no sólo los está afectando a ellos sino también a los alumnos.

Este acto se realizó en conjunto con algunos padres de familia, quienes señalaron la Unidad de Servicios Básicos para la Educación en Querétaro (USEBEQ), debe brindar una solución por el bien de los menores.

“Pues apoyamos a los maestros porque si los maestros no están bien nuestros hijos no van a estarlo, y por eso necesitamos que los maestros estén bien para que la escuela funcione, y yo creo que lo que están exponiendo son situaciones delicadas, y yo creo que muchos nos hemos dado cuenta de muchas cosas, pero no lo hemos expresado, hemos tenido la oportunidad, pero no hemos tenido el valor de hacerlo”, refirió la madre de familia Patricia Cortés.

Te podría interesar: Garantizan en San Juan inversión fuerte para seguridad

Cabe señalar que estas opiniones estuvieron divididas, pues hubo quienes manifestaron no estar de acuerdo en que sus hijos no tuvieran clases, hecho que a decir de una de las docentes era necesario llegar a este extremo, pues las injusticias que se estaban viviendo hacia el personal ya generaba un clima que no era muy sano.

“Queremos un cambio ya por favor, queremos venir con gusto, con ánimos a trabajar porque finalmente es lo único que queremos para nuestros alumnos, sin embargo, la situación aquí dentro de la escuela por haber levantado la voz fue peor, y de alguna manera tienen que escucharnos, y ojalá que nos den una pronta solución”, indicó la maestra Abigail.

Tras suscitarse esta inconformidad, personal de la USEBEQ acudió a las instalaciones para intentar dialogar con los manifestantes, y más tarde, a través de un comunicado señalaron que este asunto ya se encuentra en manos del Órgano Interno de Control, y mientras tanto las investigaciones sigan su curso las clases continuarán de manera normal.

Con información de Jena Guzmán