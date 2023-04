Buscará municipio de San Juan del Río evitar estallamiento a huelga

Jena Guzmán

Después de que se postergará el emplazamiento a huelga para el 19 de mayo por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMJR), el presidente municipal Roberto Cabrera, indicó que por parte de la Administración se está haciendo todo lo posible para darle cumplimiento a los temas que están pendientes, aunque les ha costado un poco por el tema financiero.

Cabe señalar que se tenía programado para este 1 de mayo, sin embargo tras llevarse a cabo una audiencia en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el pasado viernes, se decidió diferirlo por dos semanas.

El líder del SUTSMSJR Gregorio López, mencionó que algunos de los pendientes que se tienen por cumplir es el incremento salarial, pago a viudas, reinstalación de plazas y el servicio médico.

Al respecto, el alcalde señaló que desde el pasado 27 de septiembre del año pasado se ha ido aplazando, lo cual agradece al Sindicato debido a que ha habido entendimiento en las distintas audiencias realizadas, sin embargo por parte de la Administración se está haciendo lo posible por irle dando salida a cada uno de estos temas.

Agregó que financieramente es imposible poder cumplir a todas sus demandas, pues de hacerlo se podrían en riesgo las arcas municipales, y en este sentido deben ser muy responsables con el destino de los recursos para no colapsar como ya ha sucedido con algunas otras instituciones.

“La tarea también es hacer lo posible, estaremos muy a la orden siempre de las demandas que generalmente se encuentran porque es un tema del derecho, porque además hay un contrato colectivo y es un tema también de lo posible. No podemos solventar todo lo que considera el Sindicato Único de cubrir de manera inmediata, no estamos diciendo que no, estamos diciendo que sí, y por eso también agradezco y subrayo que nos estén dando la oportunidad de ir haciendo diferimientos en cada mesa de trabajo, por eso de septiembre del año pasado y hasta esta fecha no hemos tenido el estallamiento a la huelga”, detalló.