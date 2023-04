Sin proclamarse Sindicatos para desfile en 1 de mayo

Hasta el momento no se ha notificado al municipio de San Juan del Río que algún Sindicato realice el tradicional desfile por el 1 de mayo, ni tampoco se le ha realizado una invitación sobre convivio al alcalde Roberto Cabrera.

El edil mencionó que, de llevar a cabo esta actividad por el 1 de mayo, los trabajadores están en su derecho y como administración así se respetará, pero hasta este lunes no les ha llegado solicitud alguna.

“Por lo pronto no tengo una solicitud, nosotros llevamos una semana por delante en la agenda, y el próximo lunes, primero de mayo pues tenemos ya en puerta este día tan importante del trabajo, pero no hay una solicitud. Convivio no va a haber, porque ya lo deberíamos tener programado en nuestro programa y bueno tampoco tenemos la solicitud, si desfilaran están en todo su derecho y los apoyaremos”.