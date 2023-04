El 70% de comerciantes han refrendado su licencia

El director de Ingresos Municipales en San Juan del Río, Jepthé García Morales, indicó que, gracias a la ampliación del programa de refrendos de licencia de funcionamiento para este mes de abril, se ha dado un mayor acercamiento por parte de los comerciantes, y hasta el momento el 70 por ciento ya cumplió con dicha actualización.

Recordó que desde el pasado mes de marzo se aprobó en Sesión de Cabildo el periodo de ampliación de este trámite, el cual conservaría los estímulos fiscales correspondientes al mes de marzo.

Cabe señalar que hay un global de 10 mil 800 licencias de funcionamiento en el municipio, y con la simplificación de requisitos, incluso se han acercado establecimientos con rezago para estar actualizados con sus trámites, tanto del Visto Bueno de Protección Civil como en las licencias de funcionamiento.

“Si teníamos pocos refrendos, no digo que no porque si eran poquitos, más para poder obtener el trámite de Protección Civil, entonces fue el programa precisamente para subsanar eso de que no se pidieran tantos requisitos, y pues si se ha respondido un poquito más. Todavía este mes de abril que tenemos los descuentos conforme a la Ley de Ingresos con estos estímulos fiscales, para que en las dos semanas que concluye este programa pues realmente los comerciantes puedan obtener su licencia de funcionamiento”, agregó.