En búsqueda de resolución con Ejido San Pedro

Aunque hay una resolución por parte del juez agrario a favor del Ejido San Juan, continúa el conflicto con el de San Pedro, sin embargo, buscan también llegar a un buen acuerdo, refirió el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia.

Después de que se interviniera en el sexenio pasado parte de su vialidad, los ejidatarios se ampararon, por lo cual tuvo que suspenderse la obra, y aunque se retomó casi al final de la Administración de Guillermo Vega Guerrero, ésta no pudo terminarse, pues entró en juicio.

Al respecto, el alcalde señaló que hay voluntad por parte de su gobierno para lograr llegar a una resolución positiva, pero, aunque el expediente sigue su curso, ello no quiere decir que se encuentren en malos términos.

“Sigue el conflicto legal, está ahí el expediente, hay uno por concluir pero queda otro abierto, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque era una obra muy buena que debía de haberse terminado en el sexenio pasado, y en este trienio no tiene rumbo mientras que existe una suspensión de cualquier obra o acción que modifique, es decir, hoy no se pueden hacer trabajos de obra pública, lo que es la vialidad, una realidad muy importante y que sin duda requiere de un proyecto totalmente distinto al que contamos, porque está toda rara esa carretera, porque vas camino hacia San Pedro por un carril, te pasas a otro en contra sentido y es prácticamente lo que no debería de ser de una vialidad”.