Dan mantenimiento a Presa Constitución 1917

Personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), le ha dado mantenimiento a la Presa Constitución de 1917, esto debido a que presentaba algunas fugas, además de que era necesario realizarle algunas reparaciones luego de que reportaran que se estuvieran llevando parte de la infraestructura.

María Patricia Olvera, delegada de la comunidad de La Estancia, indicó que entre las principales labores que se han llevado a cabo es la fijación de las barras de contención y el reforzamiento sobre el camino con piedra y cemento.

Sobre la sustracción del material de la Presa Constitución, mencionó que incluso la CONAGUA le hizo llegar un documento para pedirle que avisará a la gente que se respetaran sus caminos, pues ya se estaban comiendo parte de él.

“Sí, me llevó un documento donde decía que se respetarán sus caminos puesto que alguna gente se estaba comiendo un poco del terreno de ese camino, entonces fue lo que ellos me informaron, ha sido el único acercamiento que tuvieron conmigo, como son federales y muy autónomos como que actúan sobre sus territorios y no es tanto lo que me tengan que consultar, pero si tenemos comunicación de repente y he visto que han estado realizando ahí labores de mantenimiento ahora que la presa pues está casi seca”, señaló.