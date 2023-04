Insisten a la SICT trabajar por la seguridad en la carretera 57

Insisten ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para mejorar las condiciones de la carretera federal 57 por obras, específicamente sobre el tramo que atraviesa por este municipio y así reducir los accidentes.

Así lo informó el regidor síndico, integrante del Ayuntamiento de San Juan del Río, Arturo Calvario Ramírez.

Quien recordó que en noviembre del año pasado se hizo un exhorto a estas dependencias para habilitar las rampas de frenado e implementar mayor seguridad a los automovilistas, sin embargo no han tenido más avance.

Insisten en velar por la seguridad de automovilistas

“Ese es el tema que no tenemos información, no sabemos, el exhorto no se respondió por lo cual tenemos yo creo que seguir insistiendo, y pues sumar esfuerzos con los demás municipios. Nosotros emitimos el exhorto en noviembre del año pasado, hubo una respuesta muy superficial que respondía a algo evidente que continúan en obras y tal, sin embargo vamos a tratar de que sean más específicos en la cuestión de las obras”, declaró.

Integrantes del Ayuntamiento de El Marqués también se sumaron a esta petición, y por su parte han solicitado mandar a los transportistas de doble remolque al libramiento Palmillas-Apaseo para así liberar la carga vehicular sobre la 57.

Apoyo de otros municipios

Ante este demanda, dijo, buscará el apoyo de otros municipios, como lo es Pedro Escobedo. Pues éste de igual manera se ve afectado en su tramo cuando ocurre algún accidente y se paraliza la autopista.

“Yo personalmente voy a buscar a algunos regidores como en el municipio de Pedro Escobedo. Que por lo pronto también son afectados para hacer un frente común y tratar de buscar una solución de las autoridades federales encargadas”.

Con información de Jena Guzmán