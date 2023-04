Mauricio Kuri entrega cárcamos pluviales en San Juan del Río

Mauricio Kuri González entregó los cárcamos pluviales de La Rueda y Los Nogales en San Juan del Río para coadyuvar los efectos negativos por las lluvias.

Se invirtió un total de 44 millones de pesos. Mientras que el avance del cárcamo de Bosques de San Juan es del 90 ciento.

Estos proyectos los anunció el Mauricio Kuri el 202, tras una inundación que azotó en estas localidades y otras en Tequisquiapan. Las cuales se complementan con la entrega de la ampliación del brazo auxiliar en La Rueda, el zampeado y la reconstrucción del Puente de Fierro.

Mauricio cumple a Queretanos

Por lo anterior Mauricio recordó que tenía que hacerle frente a esta contingencia pluvial. Desde entonces se comprometió a generar obras para reducir la probabilidad de otro acontecimiento de este tipo.

Agregó que hay una tarea muy grande para su gobierno. Pero que ello no lo detiene, pues todo lo que pasa en Querétaro le compete. Así sea un tema municipal o federal, por lo tanto le reiteró a la ciudadanía que no están sola.

“Lo que quiero es que ustedes se sientan acompañados y que sepan que no están solas, ni solos, ese es mi trabajo. A mí me contrataron ustedes para hacer, nunca para dejar de hacer. Y por eso les puedo decir que me podrán decir que por qué hice, pero nunca porque dejé de hacer”, aseveró Mauricio.

Buscan mejorar conductividad del agua

Respecto a esta entrega, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Estado, Fernando González Salinas, detalló que con la construcción de estos cárcamos mejorará la conductividad del agua.

Esto porque tan sólo el de Nogales tiene una capacidad de almacenamiento de 288 m3. Además de contar con cuatro bombas sumergibles de 60 HP y un desalojo de agua de 10 pipas por minuto.

Mientras que en La Rueda la capacidad de almacenamiento es de 620 m3. La cual cuenta con cuatro bombas sumergibles de 100 HP, y un desalojo de agua de 12 pipas por minuto.

Harán otro puente

Asimismo se anunció la reconstrucción del Puente de San Isidro. Esta obra forma parte de este plan pluvial. El cual mejorará la movilidad de la zona. Se espera que en un mes arranque el proyecto.

Para esta infraestructura se invertirán 32 millones de pesos. Se contemplan banquetas, barandales, red de drenaje sanitario y red de agua potable. Esto con la finalidad de aumentar su sección hidráulica de 13 m2 a 210 m2.

Movilidad alterna

También compartieron que mientras se concluyen estos trabajos los habitantes de la zona tendrán que moverse por el Puente de Fierro por seis meses.

De acuerdo a las autoridades, este plan pluvial se realizaría durante el 2022, 2023 y 2024. El recurso para estas obras que no sólo benefician a San Juan del Río sino también a Tequisquiapan, es de 600 millones de pesos.

Con información de Jena Guzmán