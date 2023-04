Mantiene Japam fortalecimiento en cuidado del agua en San Juan del Río

Foto Especial

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), está redoblando esfuerzos para poder concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado del agua, y esto ha sido a través de los kits ahorradores que se entregaron con el pago del recibo y a través del Museo Interactivo (MICA).

Gilberto Ugalde de Alba, director de este organismo, indicó que este es un tema que no debe dejarse de lado, pues, aunque San Juan del Río no esté padeciendo de la falta de este vital líquido como en otros lugares, la gente debe ser consciente de que si no se cuida en algún momento pudiera llegar a suceder.

“Es un tema que debe tratarse de manera responsable y desde el cuidado del agua, a partir del segundo trimestre del año pasado y hasta hoy estamos trabajando directamente en las escuelas dentro de las Asociaciones organizadas, llevando pláticas, llevando mensajes, que nos va a llevar a un objetivo general que es tener agua en las condiciones actuales por más tiempo”.

“Por temas de la pandemia se decidió mantener todo este contenido del Museo en una aplicación digital para cuando no se podían hacer actividades presenciales, se tiene también un robot, la JAPAM ha estado muy fuerte en la etapa de concientización, de la importancia que tiene el cuidar el agua en nuestros hogares”, enfatizó.

Señaló que la finalidad de los kits ahorradores que se entregaron fue para evitar fugas en los hogares, y que al final éstas repercutieran en los cobros de sus recibos, por tal motivo contenía una pastilla detectora de fugas para el WC, un sapito para el tanque del WC para prevenirlas y un reloj de arena para contabilizar el tiempo de baño.

“¿Qué hacemos con esto?, uno, promover la cultura de la revisión de nuestras instalaciones para prevenir y corregir fugas en caso de que exista; y segundo pues es un impacto directo a nuestro bolsillo, una gotita de agua que se ha gastado día con día y al final se refleja en la cuenta que tienes que pagar, a final de cuentas es detectar la fuga e ir corrigiéndola, prevenir el desperdicio de agua y ahorrar un dinerito”, concluyó.

