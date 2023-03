En San Juan del Río 25 mil mujeres son proveedoras del hogar

Guadalupe Gómez, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en San Juan del Río, refirió que de las cerca de 90 mil claves catastrales que registra el municipio, al menos 25 mil mujeres son proveedoras de su hogar, esto de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020.

Señaló que este número pudiera haber incrementado considerablemente en la actualidad, pues este sector cada vez toma mayor fuerza en el ámbito laboral, esto ante la necesidad existente de un crecimiento profesional o por el hecho de sacar a su familia adelante.

“El tema más sensible tiene que ver con el mejoramiento del salario de las mujeres en San Juan del Río porque, según datos del INEGI, son más de 25 mil hogares que son encabezados por jefas de familia y este número sigue aumentando porque no se considera el trabajo no remunerado que ellas realizan al interior de los hogares”.