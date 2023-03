San Juan del Río ofrece 850 vacantes para mujeres

La Secretaría del Trabajo de Querétaro inauguró la primera Feria de Empleo para Mujeres en el municipio de San Juan del Río, en la que participaron 41 empresas y se ofertaron 850 vacantes.

Liliana San Martín Castillo, titular de la dependencia estatal, refirió que la intención del programa es fortalecer un vínculo con dicho sector al hacer el acompañamiento de selección en las vacantes.

“Yo apuesto porque no hay mujeres que no trabajan, todas las mujeres somos trabajadoras, algunas mujeres no remuneradas, y la intención es que los esquemas que brindamos desde la Secretaría del Trabajo garanticen que se vinculen a empleos formales y empleos bien remunerados como apuesta el gobernador”, compartió la funcionaria.

“En el caso de San Juan del Río, que es un municipio sumamente dinámico, está concretándose la llegada de varias empresas también y la ampliación de otras tantas, nos encontramos en una nueva dinámica de un marco laboral y estamos apostando para que en esta dinámica sean incluidas las mujeres, mucho más visibles”, finalizó.