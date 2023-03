Pide Protección Civil de San Juan del Río no ingresar a cuerpos de agua

La coordinadora de Protección Civil Municipal de San Juan del Río, Verónica Laguna Luján emitió varias recomendaciones para esta temporada de calor y por vacaciones de semana santa, entre ellas el evitar ingresar a los cuerpos de agua.

Mencionó que a pesar de que se encuentran actualmente en un nivel muy bajo aun así hay riesgos, por lo tanto, es importante que se consideren los cuidados necesarios para evitar algún acontecimiento que se pueda lamentar.

“La invitación que se le hace a la ciudadanías es no Ingresar a los cuerpos de agua, el año pasado se hizo la instalación letreros preventivos para solicitarle a la ciudadanía que no ingresen, que los adultos estén al pendiente de los niños, que no ingieran bebidas alcohólicas, y bueno este año ya se están haciendo los recorridos, se colocaron algunos letreros que ya no están pero se van a volver a instalar, y estos recorridos los hacemos con un elemento de cada institución, nos repartimos en las unidades para poder abarcar todos los cuerpos de agua en el municipio”.