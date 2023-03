Denisse Vargas deja de ser titular de deporte en San Juan del Río

En la Dirección Municipal del Deporte de San Juan del Río se presentaron varias quejas contra la ex titular

Denisse Vargas ya no fungirá como titular de la Dirección Municipal del Deporte en San Juan del Río. Esto, porque, el presidente municipal, Roberto Cabrera, indicó que se necesitan funcionarios con convicción y vocación, además de ser importante el que sean cercanos a la ciudadanía.

Denisse Vargas no tenía empatía con ciudadanos

Asimismo, puntualizó que es necesario que los servidores públicos sean empáticos con quienes atienden y además, les brinden todo el apoyo que se requiere.

“Lo más importante es que para poner adelante a San Juan necesitamos servidoras y servidores públicos de convicción, con vocación de servicio, y a la par trabajar de la mano con la ciudadanía. Tiene que quedar muy claro. Ese es el mensaje que yo quiero dar con los cambios”, señaló Roberto Cabrera.

En la Dirección Municipal del Deporte de San Juan del Río se presentaron varias quejas contra la ex titular. Como por ejemplo, que el trato que brindaba no era el correcto. También que las instalaciones de los distintos espacios deportivos se descuidaron. Y que se tomaban decisiones que no alimentaban positivamente a la operatividad.

Alcalde pide a ciudadanía externar sus quejas

“Mucho tiene que ver el humor social. Por ejemplo, de los segmentos de la población, puede ser un humor social que se empiece a notar por quejas o situaciones. Por ello, a través de sus medios denuncien la corrupción. No estamos avalando ningún tipo de situación en perjuicio de los ciudadanos. Invitamos a toda la ciudadanía a que se acerquen con nosotros. A que nos tengan confianza y nos digan cuál es la situación. A veces no tiene que ver con corrupción, sino con una queja de un mal trato”, agregó el alcalde de SJR.

También compartió que apenas se están revisando varios perfiles para hallar a la persona idónea que ocupe este dicho puesto. Y aunque se hayan cancelado algunos eventos, ello no afectará a la dependencia, porque se cuenta con personal que continúa trabajando normal.

“A lo mejor se detiene un poquito alguna situación. Pero estamos analizando. Tenemos perfiles, tanto de mujeres como de hombres, porque aparte vamos a estar trabajando para que en materia de deporte se fortalezca”, concluyó.

Con información de Jena Guzmán