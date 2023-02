Da seguimiento municipio de San Juan del Río a observaciones de ASF

Tras las observaciones emitidas al municipio de San Juan del Río por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) de 5.8 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2021, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, indicó que se está atendiendo a este proceso.

Señaló que será la misma dependencia quien les vaya indicando el camino a seguir, pero mientras tanto cuentan con 30 días para emitir una contestación, de lo cual ya se está encargando el área de Órgano Interno de Control.

De acuerdo a la declaración del alcalde, estas observaciones fueron por la contratación de varios servicios, por lo tanto se está revisando a fondo este asunto para emitir un dato preciso sobre la ejecución del recurso.

“Finalmente hay todo un procedimiento que nos irán indicando, y yo en este momento no tengo el dato preciso de cuáles son las siguientes acciones, pero bueno, se tiene que llevar a cabo el desahogo a fin de dar cabal cumplimiento, valga la redundancia, con el proceso de fiscalización, ya sea de la ESFE o ya sea la Auditoría Superior de Federación, en cualquiera de los casos se tiene que sustanciar de manera pormenorizada cada detalle, entonces seguramente en el plazo que nos dan, que son 30 días tendremos la oportunidad de hacer alguna contestación”, puntualizó.

En caso de tener que mandar llamar a algún ex funcionario para dar una respuesta, mencionó que de momento no hay porque adelantarse, pues tendrán que ser las mismas auditorías que lo determinen.

“Yo no me adelantaría porque finalmente depende de la Auditoría Superior de la Federación pero todo lo que se tenga que hacer con estas auditorías se tiene que hacer, es decir, no hay nada que podamos nosotros evadir o hacer alguna situación distinta sino más bien tendremos que cumplir con el procedimiento fiscalizador cabalmente”, dijo.

“Son 5.8 millones por contratación de servicios varios y reitero que estamos para dar una información más detallada a través de los organismos, en este caso la encargada de poder acompañar de alguna manera a estos procedimientos que es el Órgano Interno de Control, que es nuestro órgano fiscalizador municipal”. Finalizó.