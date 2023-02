Continúa proceso contra ex regidor de San Juan del Río

Continúa el proceso penal del ex regidor síndico, Fernando “N”, sigue su curso luego de que se le imputaran varios delitos. Entre ellos, corrupción y violación, y a decir de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Querétaro, Mariela Ponce Villa hay algunos que están resueltos por procedimiento abreviado.

Cabe recordar que se inició un proceso de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando ocupaba la titularidad en la coordinación de Protección Civil Municipal, en el periodo de gobierno de Guillermo Vega Guerrero.

Continúa investigación

En octubre de 2021 inició como integrante del Ayuntamiento en la administración de Roberto Cabrera. Siendo regidor síndico, pero en diciembre del mismo año se le vinculó a proceso junto con dos ex funcionarios al hallar algunas pruebas en su contra.

El ahora ex regidor cumple una condena de cinco años en prisión. Esto después de que la investigación arrojara pruebas de culpabilidad.

Hasta 25 años de prisión

“El caso sigue su curso, son varias conductas, son varios hechos delictivos. Incluso algunos ya se han resuelto como un procedimiento abreviado. Sin embargo, las personas imputadas en este caso siguen en prisión. Porque todavía no culminan todos los procedimientos, y en cuanto a lo de violación está en amparo, todavía no se resuelve el amparo. Si no mal recuerdo, son tres hechos diferentes y tendríamos que hacer la sumatoria de cada uno. En uno o dos de ellos se hizo un procedimiento abreviado, que es la sanción que se está purgando al interior del Cereso”, refirió la presidenta del TSJ.

Finalmente señaló que de comprobarse su culpabilidad en el delito de violación podrían darle hasta 25 años de prisión.