Contemplan vías alternas a la carretera 57

Jena Guzmán

Para este 2023, el gobernador Mauricio Kuri González está considerando la creación de algunas vías alternas sobre el tramo de carretera federal 57 a la altura de San Juan del Río debido a que ya existen problemáticas de flujo vehicular en la zona.

Aunque, de momento, solo es una idea de proyecto, el representante del Poder Ejecutivo indicó que habitantes, principalmente, de la comunidad de San Francisco, le han manifestado la necesidad de mejorar su acceso pues este está siendo afectado por automovilistas que toman esa ruta para salir del caos de la autopista.

Recordó que hay “una necesidad muy grande de crear vías alternas” para quienes desean ingresar al municipio y no se vean afectados con los accidentes de la autopista; estas ideas forman parte de las peticiones que le hizo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita del mandatario al estado, únicamente estaría a la espera de obtener los recursos para ejecutar algún proyecto.

Mientras tanto, adelantó que el próximo miércoles se reunirá con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para tratar este y otros temas relacionados a los conflictos que genera el tramo de la 57 que cruza por el estado de Querétaro.

“No quiero asegurar, si me lo pidieron, el alcalde me lo está pidiendo mucho y estamos viendo por dónde podemos bajar la lana, pero, en este momento, no está confirmado, estamos considerando el tema. El miércoles que viene voy a estar yo también en la SICT, parte de los temas que yo traigo es lo que yo le expuse al presidente, que es el ampliar la carretera 57 y las carreteras alternas que pueden servir, pero no quisiera adelantarme hasta no hablar con SICT”, agregó el mandatario.