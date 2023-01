Mauricio Kuri entrega obra social por 15.9 millones de pesos en SJR

Mauricio Kuri González, entregó el mejoramiento de calles en las colonias Villas del Puente, Aquiles Serdán, El Colibrí y La Floresta, en el municipio de San Juan del Río, obra social en la que se invirtieron 15.9 millones de pesos en beneficio de miles de habitantes que transitan por la zona.

“Yo no quiero transformar mi vida, quiero transformar la vida de ustedes, que para eso me contrataron. Me contrataron por seis años para dejar una mejor calidad de vida para él, para esta chiquita y para ustedes. Y por eso este tipo de obra. Donde se necesita”, apuntó.

En su mensaje, el mandatario estatal se dijo gustoso de regresar a San Juan del Río para entregar resultados, y remarcó que en un año de su administración se ha invertido el doble de recursos que en los seis anteriores.

Mauricio Kuri destaca esfuerzos

“En Querétaro tienen gobiernos eficientes, gobiernos cercanos, gobiernos trabajadores que estamos dando resultados y es lo que hacemos todos los días: dar resultados y decir que aquí en Querétaro, que aquí en San Juan, sí hay de otra. Porque juntos vamos a llevar a Querétaro y a San Juan del Río al siguiente nivel”, enfatizó.

Kuri González invitó a las y los sanjuanenses a aprovechar las nuevas calles; asimismo, refrendó su compromiso de continuar trabajando de su mano, de manera siempre cercana, con el propósito de poder atender sus necesidades.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, detalló las acciones que se llevaron a cabo en las primeras tres colonias, donde la inversión ascendió a 12.9 millones de pesos para pavimentación, colocación de cruceros, guarniciones, banquetas, bolardos y señalamientos en beneficio de más de mil 600 sanjuanenses.

Benefician a más de 500 personas

Además del mejoramiento de un andador con pavimentación y colocación de luminarias y bancas en La Floresta. Con una inversión de tres millones de pesos, en beneficio de 500 personas.

En su mensaje, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, resaltó el trabajo en equipo entre la ciudadanía. Su administración y el gobierno estatal. Además de reconocer la atención del gobernador de Querétaro hacia la demarcación que representa.

El presidente del Comité de Obra, Marcos Bravo García, indicó que las acciones ejecutadas no solo benefician a los fraccionamientos de la zona. Sino también a los aledaños. En este marco, instó a las autoridades a continuar trabajando por más colonias.

Finalmente, durante su visita a San Juan del Río, el titular del Poder Ejecutivo estatal supervisó los avances de los puentes vehiculares Juárez – Morelos.