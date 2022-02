Alcalde de San Juan del Río contrae COVID

Redacción

El alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, informó que dio positivo a COVID-19.

Por este motivo estará trabajando a distancia con su equipo cercano.

Fue el gobernador Mauricio Kuri quien dio a conocer la noticia del contagio y deseó pronta recuperación.

Minutos más tarde, Cabrera Valencia compartió la siguiente información en sus redes sociales:

“Les comparto que en la prueba que me realicé ayer de antígenos y PCR para detectar COVID-19, salí positivo. Hast el momento me encuentro bien, con síntomas leves y siguiendo todos los protocolos médicos correspondientes. Estaré aislado unos días, pero continuaré trabajando y atendiendo todos los pendientes desde casa. NO bajemos la guardia”.