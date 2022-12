Premian a ganadores de Concurso de Fotografía en pro Bienestar Animal

Imágenes tomadas por queretanos que participaron en el Concurso de Fotografía en pro del Bienestar Animal serán expuestas en plazas comerciales de la capital para fomentar la tenencia responsable entre quienes visiten dichos sitios.

Este concurso que realiza cada año la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro forma parte de la estrategia de la dependencia para generar conciencia en la población sobre el bienestar animal.

La recepción de fotografías cerró el 6 de diciembre y los ganadores fueron dados a conocer este 14 de diciembre en la Cineteca Rosalío Solano.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, en el Concurso de Fotografía en pro del Bienestar Animal participaron 250 personas en las categorías ‘Movil’, ‘Digital’ e ‘Infantil’.

“Queremos destacar el compromiso de la población con el bienestar animal y queremos seguir promoviendo la tenencia responsable de mascotas”, señaló Alejandra Haro de la Torre, secretaria de Servicios Públicos municipales.

Diversas temáticas en el Concurso de Bienestar Animal

Los participantes de este evento tuvieron que enviar imágenes que hicieran alusión a los siguientes temas:

Tenencia responsable de mascotas

Adopción de animales

Animales en situación de calle

Temática libre (convivencia con las mascotas)

Del evento, fueron seleccionadas 40 fotografías finalistas, mismas que serán expuestas del 16 de diciembre al 16 de enero, en Plaza La Victoria.

Posteriormente serán trasladadas a las plazas Antea y Paseo Querétaro y estarán un mes en exposición en cada una de ellas.

Ganadores

Conoce a los ganadores del Concurso de Fotografía en pro del Bienestar Animal

Categoría Móvil

3er lugar: Rosalyn Herrera Castro con la foto titulada “Un rayito para mí”.

2o lugar: Luis Fernando Gómez Pérez con la foto titulada “El ojito que me mira”.

1er lugar: Israel Araujo Lamas con la foto titulada “Tú pones tu propio límite”.

Categoría Cámara digital

3er lugar: María José Ledesma con la foto titulada “Oye, tómate una foto como si no me diera cuenta”.

2o lugar: Hilda Mariana Corona con la foto titulada “Tengo miedo, quiero un hogar”.

1er lugar: Karen Valeria García Bosques con la foto titulada “El amor no tiene especie”.

Categoría Infantil

3er lugar: Victoria Valentina Aguillón Rico con la foto titulada “Mientras duermes, yo me divierto”.

2o lugar: Giselle Naomi Gómez Velázquez con la foto titulada “A little walk”.

1er lugar: Ximena Zamora Rentería con la foto titulada “Cuidado, bebé a bordo”.