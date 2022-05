En equipo vemos el cómo sí le resolvemos a los ciudadanos: Luis Nava

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañó al Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, a la entrega de 115 escrituras públicas a igual número de familias del asentamiento humano Manuel Gómez Morín de la Delegación Félix Osores, donde también atestiguó la firma de convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro y la Comisión Estatal de Aguas, para garantizar los servicios de primera necesidad a la ciudadanía.

“Aquí no es jalar cada quien agua a su molino, aquí no es de discutir, no es de disentir, no es conflictuarnos o echarnos la bolita de a quién le tocan las cosas; aquí el Gobernador nos ha pedido que nos pongamos de acuerdo para coordinarnos, que le entremos juntos, que hagamos equipo, que veamos el cómo sí, para resolver” señaló el alcalde.