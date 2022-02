Aprueban Fondo Municipal para la Protección Ambiental en Querétaro

En sesión ordinaria de Cabildo, el ayuntamiento de Querétaro aprobó diversas reformas al Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro, con las que se crea el Fondo Municipal para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable para captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones de la política ambiental del Municipio.

“Debemos, como hemos dicho en otras ocasiones, avanzar en la protección, conservación y restauración de la biodiversidad en nuestro municipio, e ir más allá: frente al calentamiento global, tenemos una gran responsabilidad frente a la ciudadanía para mitigar su impacto y generar estrategias concretas que nos permitan transitar a una sociedad que reduzca las emisiones de carbono”, dijo el Presidente Municipal respecto a la creación del Fondo para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, así como por el proyecto del Parque Interurbano que también aprobó el Ayuntamiento.

Este fondo servirá, entre otras cosas, para la ejecución de programas para la protección, conservación y restauración de la biodiversidad, la mitigación de impactos del cambio climático, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el incremento de capital natural, y de conectividad de ecosistemas, por lo que además el Cabildo aprobó las Reglas de Operación del Consejo Técnico que encabezará este Fondo.

En esta misma sesión el ayuntamiento aprobó todas las acciones conducentes para la materialización del proyecto del Parque Interurbano en Jurica Poniente, Delegación Félix Osores Sotomayor, una petición ciudadana que busca actuar como área de mitigación de los efectos del cambio climático a través de sus servicios ecosistémicos, así como contención para escurrimientos y un pulmón verde para esa zona de la ciudad.

En otro punto del día, se designó a la Regidora María Concepción Reséndiz Rodríguez para representar al Ayuntamiento del Municipio de Querétaro ante la LX Legislatura del Estado de Querétaro, y se dio el informe de cumplimiento al programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control.

También se aprobó el acuerdo que autoriza la reasignación de los predios propiedad municipal con clave catastral 14 01 001 20 405 009, a favor del C. José de Jesús Najar Velázquez ex trabajador del Municipio de Querétaro; y 14 01 001 20 405 010 a favor del C. Mariano Balderas Mendoza, ex trabajador del Municipio de Querétaro.

Finalmente, se autorizó la modificación a la normatividad por zonificación para el predio identificado con clave catastral 14 01 001 23 274 420; se autorizó el Cambio de Uso de Suelo para los predios identificados con clave catastral 14 01 001 22 207 001 y 14 04 008 55 416 261; y la relotificación del asentamiento humano “Altos del Salitre”.

