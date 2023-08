Realiza SEJUVE jornada de salud mental en Jalpan

La Sejuve invitó a reconocer sus emociones y a no dudar al momento de pedir ayuda, porque ese, es el primer paso para poder sanar

Realiza la Secretaría de la Juventud la jornada de salud mental en el municipio de Jalpan de Serra. Acción que tiene como objetivo acercar los servicios que ofrece la dependencia a través del programa “Ser tranquilidad, ser SEJUVE”. Así lo informó la titular de dicha dependencia Virginia Hernández Vázquez.

Al dirigirse a las y los jóvenes del municipio serrano, los invitó a reconocer sus emociones y a no dudar al momento de pedir ayuda, porque ese, es el primer paso para poder sanar.

Realizan jornada con éxito

“Está bien no estar bien. No hay vergüenza en buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud. No tengan miedo de hablar sobre sus sentimientos y emociones; compartir lo que están pasando puede ser el primer paso para sentirse mejor”, señaló.

Durante esta jornada también arrancaron las obras de teatro que se realizarán en instituciones educativas, las cuales serán de temas de interés para la juventud y que tienen la finalidad de incentivar y propiciar el diálogo sobre los diversos contextos y situaciones que viven las y los jóvenes.

Asimismo, reiteró que cuentan con la SEJUVE y con el equipo que está conformado por más de 50 profesionales de la salud, quienes brindan atención las 24 horas, los 365 días del año a través del chatbot vía Whatsapp en el número 442 466 65 75.