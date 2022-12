Entregan viviendas en Huimilpan del programa ‘Juntos por tu vivienda’

Entregan como parte del programa “Juntos por tu vivienda” seis viviendas en las comunidades de La Mesita, Capula, Neverías Sur, Huitrón y Taponas, así lo informó el presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera.

A través del Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro se logró contar con un vínculo con en el municipio de Huimilpan y gobierno del estado con el cual se van a entregar un total de 46 viviendas como parte del programa “Juntos por tu vivienda”.

El presidente municipal explicó que con este programa se apoyaron a madres solteras y personas que cuentan con algún tipo de discapacidad y hasta la fecha, se han entregado un aproximado de 23 casas, por lo que ya fueron 50 por ciento de las entregas.

Entregan propiedades

Para la construcción de estas casas, el gobierno del estado invirtió un 50 por ciento del precio total, mientras que el municipio aportó el resto de recurso. Además, para cada una de las viviendas se destinaron un aproximado de los 250 mil pesos.

“Es el 50 por ciento por parte del gobierno del estado y el 50 por ciento por parte del municipio. Las casas que vamos a entregar en la totalidad son 46 (…) Se les están entregando a madres solteras y gente con diferentes capacidades por lo cual hoy nos estamos dando cuenta que a través de un estudio socioeconómico el apoyo se esta entregando a los beneficiados”, comentó el alcalde.

Llegan a La Mesita

En la comunidad de La Mesita fue entregada una de las viviendas a Laura Elena, una madre de 19 años quien agradeció el apoyo que brindó el presidente municipal. Además, Irma Rojas, madre de la joven, señaló que hasta la administración de Guzman Cabrera fue que pudo recibir ayuda por parte de las autoridades.

“Cuando era joven yo empecé sin nada y (…) ahorita la oportunidad que ustedes están dando para mi hija, yo les agradezco porque cuando yo fui joven no tuve quien me diera una manita (…) hubo muchos gobiernos y nunca nadie me apoyo. Ahorita veo que usted nos apoya y esta al pendiente de toda la gente”, dijo.

Con información de Mextli Moreno