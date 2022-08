Nombran a José Luis Rodríguez Aboytes secretario de Seguridad de Huimilpan

Marittza Navarro

Juan Luis Rodríguez Aboytes, quien fue secretario de Seguridad Pública Municipal de Corregidora durante seis años, rindió protesta como secretario de Seguridad Pública de Huimilpan.

Esta mañana, el presidente municipal Juan Guzmán Cabrera, acompañado del secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Iovan Elías Pérez, tomó protesta al nuevo funcionario.

El alcalde reconoció el apoyo del gobernador Mauricio Kuri González, para mantener el orden, luego de la destitución del anterior secretario de Seguridad, quien presuntamente participó de la agresión que derivó en la muerte del joven Daniel Franco.

“Al nuevo secretario, le manifiesto públicamente que he depositado en él la confianza de los ciudadanos me otorgaron con el mandato constitucional, con el firme compromiso de que logremos estar a la altura de las legítimas necesidades de las familias de Huimilpan. Le he instruido para que para privilegiemos una policía humana, sensible y con vocación de servicio”, indicó Juan Guzmán.