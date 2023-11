Suspenden carreras de caballos y peleas de gallos en El Marqués

Estrella Álvarez

De manera indefinida, el municipio de El Marqués, anunció que fueron suspendidas las peleas de gallos y las carreras de caballo, luego que fueron asesinadas cuatro personas en el carril conocido como El Alacrán, dio a conocer Enrique Vega Carriles, presidente municipal de dicha demarcación.

Vega Carriles aseguró que, desde hace más de una década, se realizaban actividades en el lugar pero no contaba con permisos para la venta de alcohol y para realizarse apuestas.

El edil destacó que la administración que encabeza realizó una revisión en el carril, mismo que fue cerrado, y se determinó que no se darán permisos para dichos eventos en el municipio.

Incluso, dijo que se realizarán recorridos para verificar que no se realicen dichos eventos, así como solicitó a la ciudadanía a realizar sus reportes.

Destacó que el lugar no cuenta con licencia de funcionamiento, ya que al ser ejidal el uso de suelo no está definido.

“Son giros peligrosos como las peleas de gallos, ya tenía 12 o 15 años siempre trabajando, no tenía licencia porque no hay uso de suelo ahí, es todavía ejidal. Pero es como las peleas de gallos, cuando hay peleas de gallos se pide el permiso, se tienen que cumplir ciertos requisitos (…) no se les da licencia definitiva. El carril está bien puesto, aquí es que llega este asunto y por lo regular cuando hay apuestas hay peligro”, puntualizó.