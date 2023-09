Enrique Vega entregó su segundo informe al Cabildo de El Marqués

Enrique Vega Carriles entregó al Cabildo su segundo informe de labores, correspondiente a su segundo periodo al frente de la administración del municipio de El Marqués.

El alcalde entregó el documento a los regidores y emitió un mensaje de agradecimiento, el cual apenas tuvo una duración de un minuto.

Dentro de sus logros, destacó los avances en materia de obra social y urbanización, como agua, luz y drenaje, así como otros proyectos de seguridad.

También resaltó los alcances en materia educativa, donde se han invertido 130 millones de pesos, algunas en proceso de construcción, así como salones y rehabilitación de canchas.

“En transporte escolar, que lo ampliamos, hoy estamos trasladando a 7 mil estudiantes diarios, en nuestro transporte escolar, lo vamos a ampliar el año que entra también. La intención es que no se nos quede ningún estudiante sin ir a la escuela porque hay lugares donde no tienen la preparatoria cerca o no tienen la secundaria en algunos lugares”.