En Semana Santa implementarán campaña preventiva en cuerpos de agua

Durante la temporada de Semana Santa, se estará implementando la Campaña preventiva de cuerpos de agua, comento Alejandro Vazquez Mellado, director de la coordinación municipal de Protección Civil de El Marqués.

Como parte de la temporada, explicó que la ciudadanía acude e ingresa a los cuerpos de agua, a pesar de que las recomendaciones de instancias como Protección Civil y Seguridad Pública Municipal.

Por lo tanto, el departamento de Atención a Emergencias de Protección Civil del municipio de El Marqués ha recibido capacitación para atender algún siniestro. Detalló que han implementado prácticas de buceo, técnicas de rescate y patrones de búsqueda subacuática.

Además, serán colocados anuncios espectaculares en las diferentes presas y bordos con la finalidad de concientizar a la población y evitar que ingresen a estos, así como operativos en cada uno de los cuerpos de agua.

“La recomendación principal es no ingresar a cuerpos de agua: no son albercas, no son centros recreativos, no son balnearios y no cuentan con las condiciones de seguridad”, expresó.