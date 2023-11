Inauguran la EXPO Emprende Corregidora 2023

Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, encabezó la inauguración de la Expo Emprende Corregidora 2023, donde participan más de 40 expositores con la exhibición y venta de su producto o servicio en el Jardín Principal de El Pueblito, tras haber tomado alguna de las capacitaciones o programas municipales dirigidos a la profesionalización de su negocio.

El alcalde compartió con los expositores su experiencia como emprendedor y celebró que hoy en día, ellos cuenten con herramientas para mejorar su negocio, “las redes sociales multiplican sus negocios”, expresó y los invitó a darse de alta y mantenerse activos en la plataforma de Corregidora Click, la cual está disponible de forma gratuita para los emprendedores del municipio, para la compra y venta de productos.

“Aquí, en esta Feria, vamos a encontrar artesanos, alimentos, comercializadoras, para todos los que puedan venir a buscar sus productos. Ellos incubaron en la UTEC, en la Universidad New Element, cerca de 80 empresas vamos a estar incubando, más de 400 beneficiarios hemos tenido durante todo este tiempo que ha estado trabajando para ustedes el Centro de Emprendimiento”, expresó el alcalde quien dijo que el 80% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas, y son quienes generan el empleo y las oportunidades y el desarrollo.

En su intervención la secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Corregidora, Esther Carboney Echave, expresó que esta Expo Emprende estará durante este día hasta las 5 de la tarde y tiene por objetivo impulsar a los emprendedores y a todas las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), establecidas en el municipio, para posicionar su marca exponiendo su producto o servicio durante este evento que es resultado de un ciclo de trabajo con la Dirección de Atracción de Inversión y Emprendimiento.

Agregó que los más de 40 emprendedores presentes, participaron en los diferentes programas, cursos y capacitaciones tales como Incubadoras de negocios, profesionalización de alimentos y bebidas, redes sociales, marketing, excel entre otros, con apoyo de diferentes dependencias como; la Secretaría del Trabajo, el Centro Estatal de Empleabilidad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Instituto Queretano de Emprendimiento e Innovación.

En estas capacitaciones apoyaron también universidades como Universidad New Element, la Universidad Tecnológica de Corregidora, Universidad del Golfo de México, Tec Milenio y la Universidad Tecnológica de Querétaro.

“Gracias a las herramientas de capacitación y asesoría que se ofrecen en el Municipio de Corregidora, se cuenta con negocios más preparados, más competitivos y a la altura de un nuevo entorno empresarial que hoy ya es parte de Corregidora”, expresó la secretaria, quien invitó a las personas a acudir a esta Expo que estará hasta las 5 de la tarde de este jueves 16 de noviembre, para que apoyen a la economía local y los emprendimientos.

Josué Guerrero Trápala, secretario particular del Gobernador Mauricio Kuri González, destacó los esfuerzos que realizan en alianza el municipio y el estado para darle impulso a los emprendedores, “nuestro municipio quizá es el más pequeño en territorio, pero es el más grande en echarle ganas, no dejarse caer, decir, si este (negocio) no pegó me voy a intentar otro hasta que le pegue y pueda encontrar una forma segura, honesta y perfectamente regulada para poder sacar a mi familia adelante”, expresó el funcionario quien deseó éxito a los expositores.