Instalan en Corregidora centro de acopio para damnificados de Guerrero

Aquí puedes donar víveres para los damnificados de Guerrero.

Roberto Sosa Pichardo, alcalde de Corregidora, reiteró la invitación a las familias del municipio para apoyar a las personas en Guerrero; afectados por el paso del huracán Otis.

En consecuencia, detalló que fue instalado un centro de acopio en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). Ubicada en Fray Sebastián de Gallegos No. 73, El Pueblito. En un horario de 8 am a 3 pm; donde recibirán alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y productos de limpieza.

A su vez, indicó que las personas también pueden hacer aportaciones a la causa. Esto a través de la cuenta abierta por el Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), 0048817510201, CLABE 030680488175102010.

“¡Es momento de ayudar! Pedirles su apoyo. Sabemos que nuestros hermanos de Guerrero la están pasando mal. El tema del huracán les pegó fuertísimo, les pegó horrible y nosotros”, reflexionó el edil. “Aquí en Corregidora, pusimos un centro de acopio y a través del SMDIF (fue abierta) una cuenta del patronato; para que quien quiera ayudarlos o llevar productos no perecederos en la UBR. A partir del fin de semana vamos a mandar a equipo del DIF a entregarlos directamente a la gente de Acapulco”, subrayó Sosa.

Además, reiteró que es momento de ayudar a quienes necesitan la solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano.