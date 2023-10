Corregidora mantiene registros extemporáneos y de nacidos en EUA

Corregidora realiza las campañas de registro extemporáneo y de personas nacidas en Estados Unidos, de padres mexicanos durante octubre. Paola Bustamante Ortega, titular de la Dirección de Registro Civil; precisó que el primero de los trámites referidos no tiene caso y el segundo el apoyo consiste en la obtención de la apostilla.

“Tenemos actualmente la campaña de registros extemporáneos de personas que nunca han sido registradas o que por alguna razón su acta no se encuentra localizada en el registro. Hay registros civiles que se inundaron, se quemaron, algún saqueo, o algo así; las actas que se localizaron ya no se encuentran inscritas o ya no se encuentran en los libros, o esos libros ya se perdieron. O que esos libros están destruidos porque son libros tan viejos que muchas actas están en muy mal estado y ya no se puede ver quién está registrado. Bueno, en esos casos, se pueden volver a registrar. Bueno, se pueden hacer registros extemporáneos”, explicó.