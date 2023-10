Concluye capacitación de ‘Tu Negocio Gira con IDEAS’ en Corregidora

Roberto Sosa Pichardo, alcalde de Corregidora; lideró la clausura de la capacitación de la segunda generación del programa “Tu Negocio Gira con IDEAS (Imagen, Digital, Estrategia de Ventas, Asesoría de Marca y Seguimiento)”. Una acción conjunta de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal; Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Universidad New Element. De la cual se graduaron 42 alumnos.

Con la presencia de Jorge Camacho Ortega, presidente de la Coparmex Querétaro; y de Carlos Gerardo Reyes Velázquez, presidente ejecutivo del Consejo de la Universidad New Element; el edil felicitó a los participantes de la estrategia. Esta les ofrece capacitación, herramientas, asesoría, acompañamiento y actualización en temas empresariales que permiten la creación y el posicionamiento de marcas de negocios en la región.

“Hoy, me encanta venir, felicitarlas y felicitarlos. Porque –sin duda- sus negocios van a tener el antes y el después de este curso; de esta capacitación que tuvieron ahora aquí en Coparmex ”, compartió Sosa.

Jorge Camacho Ortega, presidente de la Coparmex Querétaro; manifestó su reconocimiento y agradecimiento a la demarcación. Además de a la institución educativa por concretar este programa. Este tiene el objetivo de establecer una red de apoyo, con un trabajo colaborativo que fortalezca al sector empresarial y que contribuya al desarrollo del municipio.

Asimismo, Esther Carboney Echave, secretaria de Desarrollo Económico; apuntó que la dependencia, a través de la Dirección de Atracción de Inversión y Emprendimiento, la administración municipal incentiva el crecimiento económico. De igual manera, pretende generar un contexto propicio para la competitividad e innovación con una capacitación permanente.

“Por eso me da mucho gusto estar aquí en la clausura de este programa; que llevamos de la mano de Coparmex y la Universidad New Element:“Tu Negocio Gira con IDEAS”. Me gustaría compartirles que en un inicio nos pusimos la meta de beneficiar a 60 empresas. Hoy estamos cerrando esta segunda etapa con casi 100 empresas del municipio”, resaltó.