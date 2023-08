Inicia curso de verano inclusivo en Corregidora

Roberto Sosa Pichardo, alcalde de Corregidora, inauguró el Curso de Verano Inclusivo 2023, que realiza el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y en el que participan 70 personas con discapacidad, quienes acceden a múltiples actividades, del 31 de julio al 11 de agosto, en las instalaciones del Expanteón, en El Pueblito.

Por otro lado, elogió el desempeño de los servidores públicos y de las instituciones Helen Keller, El Arca, Preparatoria ISIMA y la Universidad del Golfo de México.

En cambio, Salvador Delgado Martínez, coordinador de Accesibilidad e Inclusión de Personas con Discapacidad del SMDIF, hizo énfasis que son seis años ejecutando el curso, ello –apuntó- gracias al apoyo del presidente municipal y de la señora Karina Antuñano Torres, presidenta del Patronato SMDIF.

“Muchas gracias a todos los papás, que si no fuera por ellos, estos niños, como siempre lo he dicho y no me canso, gracias a ustedes, que están aquí con nosotros, aprovechando todo lo que el municipio nos está dando. Recuerden que hay muchos, muchos apoyos, gracias al presidente municipal que siempre ha estado al pendiente de nosotros. Gracias y a disfrutar su curso de verano”, invitó Delgado.