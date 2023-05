Rinden homenaje Póstumo a Daniel Valencia en Corregidora

Rinden Homenaje Póstumo al arqueólogo Daniel Valencia Cruz, quien falleció el 23 de abril. Se le reconoció su trayectoria, así como su entrega y pasión por destacar y preservar la riqueza histórica de la Zona Arqueológica “El Cerrito”. Por ello se develó una placa en el Museo del Sitio, en honor al arqueólogo.

El alcalde Roberto Sosa Pichardo encabezó el homenaje, en donde estuvieron presentes Alicia Bocanegra y Daniel Valencia Bocanegra, viuda e hijo del arqueólogo, así como su sobrina Karla Bocanegra.

Rinden honores a un amigo

El responsable del gobierno municipal se refirió a Daniel Valencia Cruz como su amigo, quien –dijo- seguramente continúa en un lugar que fue tan especial para él, como lo es la zona arqueológica y en la que trabajó incansablemente para regalar a la humanidad los vestigios de las grandes culturas prehispánicas que son las raíces de este país.

“Hoy vamos a seguir honrando su trabajo, su obra, su vida; en todo lo que él dejó. Hay muchas cosas por hacer, seguiremos empujando fuertemente a seguir construyendo el gran proyecto turístico que yo le platicaba algún día. Le digo: ‘Dany, yo tengo un sueño y ese sueño es que no haya una persona, desde Tijuana hasta Cancún, que no conozca y que no visite este lugar’. Me dijo: ‘Lo vamos a lograr, presidente’. Entonces, él desde donde está lo vamos a seguir trabajando, va a seguir feliz de lo que estamos haciendo”, destacó el edil, quien dio a conocer que el museo tendrá el nombre del reconocido arqueólogo.

Lo recordarán siempre

Para concluir su discurso, el presidente municipal agradeció nuevamente el haber conocido a persona tan especial, quien le brindó su apoyo y que estará presente en cada atardecer que resalta la majestuosidad del importante espacio arqueológico.

En la ceremonia estuvo presente Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), manifestó lo significativo que representa el honrar la vida, la obra, la trayectoria y el trabajo de quien –dijo- fue un gran arqueólogo; un buen amigo; de un hombre dedicado a su trabajo para el estudio, el cuidado, la salvaguardia, la difusión y la valoración pública del patrimonio arqueológico e histórico de México.

Aportación al gremio

Agregó que su trabajo quedó plasmado en sus enseñanzas que aportó a jóvenes arqueólogos, así como en su obra escrita y en los monumentos arqueológicos que pudo estudiar, recuperar y poner a la disposición y al disfrute de la sociedad, como lo es la Zona Arqueológica “El Cerrito”.

“Esta pirámide de ‘El Cerrito’, cuya recuperación, cuya posibilidad de que la gente de Querétaro, de México y del mundo, la aprecie, radica en gran medida en el trabajo de Daniel Valencia”, refirió.

Karla Bocanegra expresó su agradecimiento a las autoridades municipales, así como al antropólogo Diego Prieto Hernández, por la ceremonia de honor realizada a quien fuera esposo, padre y arqueólogo, dejando un gran legado de reconocimiento palpable e incuantificable.

Protector de patrimonio

Finalmente, recordó que fue un gran protector del patrimonio arqueológico cultural e histórico del estado de Querétaro y de la Nación, y su amor por México se ve reflejado en años de trabajo, en la dignificación y difusión de la Zona Arqueológica “El Cerrito”.

Como parte de este homenaje, y con la presencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno, fue develada una placa dedicada al arqueólogo que ha trascendido y ahora es parte de la historia en la que trabajó para darla a conocer no sólo al municipio y al estado, sino también al mundo.