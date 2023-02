Rinden protesta Consejos de Participación Ciudadana de Corregidora

Rinden protesta los 15 consejos de participación ciudadana municipal, para el periodo 2023-2025, y de los cuales Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, es presidente honorario.

El edil agradeció a los encargados de los consejos instalados su voluntad y compromiso para trabajar en pro de los habitantes de la demarcación. Para participar en las acciones de gobierno municipal. También expresó que Corregidora es el orgullo de Querétaro. Más que por sus gobiernos, que lo es por sus ciudadanas y ciudadanos. “Eso es lo que hace tan potente a Corregidora, esa es la idea básica del por qué estamos avanzando”, subrayó.

Rinden protesta para trabajar

“Por eso es hoy yo les agradezco a cada uno de ustedes, porque yo también tengo clarísimo que hoy ya no se vale solamente quejarnos, que hoy ya no se vale solamente que estemos criticando, ya no se vale que todos pensemos o creamos que todo es culpa y responsabilidad del gobierno. Yo creo que ya es momento que todos asumamos nuestra responsabilidad para sacar al municipio, al gobierno, a nuestra ciudad, a las familias, adelante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Únicamente participando”, puntualizó.

Enfatizó que los 15 consejos instalados, que abarcan grandes temas, deben ser consejos vivos y no de escritorio. Hizo hincapié en que es fundamental escuchar a los ciudadanos, de ahí que para su administración el establecer y alcanzar tanto proyectos como programas tienen como base lo que fue su compromiso inicial: el estar cerca de la ciudadanía; “en sus colonias, en sus fraccionamientos, en sus condominios y en sus comunidades. Ahí es donde nos dicen realmente cómo está la cosa”, dijo.

Asimismo puntualizó que hay muchos proyectos en los que se trabajará con los consejos conformados. Por ello les pidió que participen activamente y que tengan la certeza de que siempre serán escuchados por quienes conforman el gobierno municipal.

Apuestan por participación ciudadana

Por su parte, Rafael Montoya Bolaños, secretario de Desarrollo Social, dependencia responsable de la conformación y de la labor de dichos consejos, recordó que la participación ciudadana es aquella que respeta los derechos humanos. “Vela por la igualdad y por la no discriminación; que ve por la transparencia y la participación en la toma de decisiones.

“Es muy grato ver que los ciudadanos comprometidos han sido elegidos para representar a la comunidad. También para ser la voz de los ciudadanos ante nosotros, el Municipio. Como consejero tienen una gran responsabilidad. Deben escuchar las preocupaciones. Recopilar información y llevar todo aquél procesos que sea necesario para traer a nosotros las necesidades. Para tomar en conjunto con los ciudadanos las mejores decisiones para el municipio de Corregidora”, resaltó.

En su oportunidad, Enrique Fremont Pérez, coordinador general de los Consejos Ciudadanos, para el periodo 2023-2025, dijo estar orgullosos de participar como ciudadanos en los planes la visión de futuro del gobierno municipal. Ya que convergen en un Corregidora mejor.

“Estos 15 consejos que iniciamos, nos permite pensar políticas públicas que no siempre son rápidas. Hay que tener persistencia para la formación de este tipo de planteamientos. Agradezco a nuestros compañeros que van a trabajar en estos temas. Porque generalmente una política pública no se hace de un solo consejo”, indicó.

Los consejos instalados están enfocado a los siguientes temas: