Corregidora: pronostican bajas temperaturas por frente frío

Con motivo de la llegada del frente frío número 19, el director de Protección Civil Municipal de Corregidora, Omar Lugo Aguilar, informó a la ciudadanía sobre los descensos de temperatura y una onda gélida.

Abundó que desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de diciembre, se prevén bajas temperaturas, específicamente en las mañanas y noches de estos días, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a portar ropa abrigadora, entre otras medidas.

“Pedimos a la ciudadanía que se abrigue, que trate de tomar muchísimos líquidos, sobre todo vitamina A y C; que al momento que salgan a la calle, que se cubran con chamarras, con gorro, con bufanda, porque vamos a tener descenso de temperatura, sobre todo en la mañana y en la noche”, destacó.

Asimismo, dio a conocer que se mantendrán los operativos permanentes en comunidades, jardines y plazas del municipio, con la finalidad de detectar a personas que se encuentren en situación vulnerable.

Te podría interesar: Exhorta la CMIC apoyar a CEA para abastecimiento de agua potable

En caso de encontrar, detalló, se le otorgará ropa abrigadora o, en caso de contar con el consentimiento de la persona, se le trasladará a un albergue de Corregidora, para evitar que continúen en las calles durante las bajas temperaturas.

Añadió que hasta el momento se tienen registrados 52 frentes fríos para estas fechas de invierno, la cual terminará entre febrero o marzo del año venidero, por lo que exhortó a los ciudadanos a mantener los cuidados pertinentes e indicaciones de las autoridades.

Por otra parte, Lugo Aguilar incitó a la ciudadanía a no hacer uso de los juegos pirotécnicos, en especial a los menores de edad, ya que, advirtió, son estos últimos quienes llevan las peores consecuencias.

“Lamentablemente es una de las temporadas en la que se usa mucha pirotecnia. Les pedimos, le rogamos a la ciudadanía que no use pirotecnia; que, por favor, no dejen al menor manipular la pirotecnia, es un riesgo. Los menores son los que, lamentablemente, llevan la peor consecuencia”, enfatizó.