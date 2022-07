Zona arqueológica de El Cerrito esconde un juego de pelota

Gonzalo Flores/ SEGUNDA PARTE

Desde la cima de la pirámide de El Pueblito, el arqueólogo Daniel Valencia Cruz señala a AM de Querétaro un espacio que todavía no se ha explorado. Estamos sobre la cara oriente, y nos muestra un terreno donde el especialista supone que puede existir un juego de pelota.

Aunque son 25 años de investigación en la zona arqueológica El Cerrito, el lugar todavía esconde vestigios del pasado prehispánico.

El juego de pelota era un deporte que se practicaba por los antepasados y que está presente en todas las zonas de asentamiento de culturas prehispánicas en el país, incluida la tolteca, y que más allá de la práctica en su vida cotidiana, estaba relacionada con rituales y celebraciones religiosas. Al ser El Cerrito el centro ceremonial más importante del centro del país, es muy probable que en Corregidora exista uno “solo que todavía no lo hemos encontrado”, comentó.

Desde aquella cima, a 25 metros del suelo, junto al Fortín, una edificación de la época colonial, considerada como monumento histórico al ser edificado en 1886, Valencia Cruz nos muestra donde podría ubicarse el juego de pelota, frente a la cara oriente; del lado de la cara norte estaba una cuenca de agua que permitía a los antepasados su subsistencia; frente a la cara norte se encuentra actualmente la presidencia municipal de Corregidora y frente a la cara sur está el santuario de la Virgen de El Pueblito.

Incluso, Daniel Valencia reveló que la Virgen de El Pueblito, antes de la construcción de su santuario, fue colocada al pie de la pirámide para su veneración por sus fieles en medio de una transición de creencias religiosas y sociales. Fue más de un siglo que la virgen permaneció ahí hasta su cambio al santuario en el año 1735. Un detalle más que habla sobre la connotación religiosa del lugar.

“Para el periodo posclásico el juego de pelota se había generalizado en todos los sitios, pero además se ha vuelto complejo en su operatividad, habría que ver las crónicas del posclásico temprano para entender como el juego de pelota se utilizaba para resolver muchas cosas y que inclusive en cierto momento ya hasta había apuestas, se va perdiendo este carácter sagrado. Sí nos sorprende que en El Cerrito no hemos encontrado ese juego de pelota, tenemos la idea de que al pie de la cara sur por la formación del terreno puede estar un juego de pelota.

“También algunos trabajadores, los de mayor edad y que ya murieron, me decían que por la esquina sureste en un terreno que todavía falta integrar a la zona arqueológica existían unos muros que creían que era de un juego de pelota, pero desafortunadamente todavía no hemos podido entrar a hacer investigación en esos terrenos porque están en propiedad privada y somos muy respetuosos de ellos hasta que no se una negociación”, explicó.

ADQUISICIÓN DE TERRENOS

En colaboración con el gobierno del Estado y el gobierno municipal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y autoridades de la zona arqueológica El Cerrito han avanzado poco a poco en la adquisición de los terrenos para la conservación del lugar.

Hasta el momento, señala Daniel Valencia, se ha logrado adquirir una superficie de 12 hectáreas de un total de 17 hectáreas que se trazaron como meta desde el inicio de las investigaciones arqueológicas. El último de ellos se logró recientemente con la adquisición de poco más de una hectárea del lado norponiente del lugar.

Desde arriba de la pirámide, el arqueólogo indicó la zona que falta del lado sureste. Sin embargo se ha logrado un avance importante, ya que las investigaciones comenzaron cuando se contaba con 7 hectáreas únicamente.

“Es un objetivo que se trazó desde 1999 y vamos muy bien. Dada la voluntad del gobierno municipal, yo esperaría que si resolvemos otra adquisición de predios llegaríamos al 80 u 85 por ciento de la meta en esta administración aunque esto nos genera colocar medidas de protección física, mover los cercados actuales, ampliar la señalética, limpiar esos terrenos y al menos verificar los vestigios y el estado de conservación de lo que exista ahí

EL FORTÍN, MONUMENTO HISTÓRICO EN LA CIMA DE LA PIRÁMIDE

El especialista comentó que El Fortín, la edificación en la cima de la pirámide fue construida en 1886 por la familia Arias, propietaria de la Hacienda El Cerrito en ese entonces.

“Lo construyen yo diría hasta como un capricho de tener una casa allá arriba que les permitiera vivir temporadas del año, no creo que vivieran todo el año ahí, pero la vista panorámica es muy interesante y el asunto está que para construir una casa se tuvo que construir un camino, para que al funcionar la casa se tuvieran los abastecimientos de comida y agua para los que ahí vivían o los visitaban”, indicó.

La construcción, añadió, es resultado de una arquitectura del siglo XIX en todo el Bajío y que tiene que ver con un estilo denominado Ecléctico en el que se suman diversos estilos arquitectónicos.

“Es como una planta militar con torreones en las esquinas, pero contrasta mucho con las ventanas y las puertas que son neogóticas. ¿Qué tuvo qué ver con la parte prehispánica? Que seguramente ayudó a destruir bastantes elementos de las caras de la pirámide, aunque los caminos de la cara poniente son los lineamientos de los muros prehispánicos pero la pendiente hizo que se destruyeran algunos de los cuerpos de la parte intermedia y obviamente eso alteró al basamento piramidal y se alteró de tal forma que en la parte prehispánica en la cima debía existir lo que llamamos un aposento, una habitación, pero ya no supimos de él”, detalló.

Se trata de los pocos sitios donde converge el pasado prehispánico con un monumento histórico. “Por la fecha que se construye ya es considerado un monumento histórico, toda construcción hasta el año 1900 es considerada así”.

El Fortín actualmente no cuenta con techo ya que se degradó con el paso de los años. En las paredes al interior, se evidencian tallados en las paredes con nombres e incluso fechas, algunas de los años 50, que quedaron como únicos testigos de que alguna vez las personas se aventuraron a excursionar por sus rincones.

¿PORQUÉ NO SE PERMITE SUBIR A LA PIRÁMIDE?

Daniel Valencia destacó que hasta antes del año 2004, las personas podían subir a la pirámide de El Cerrito precisamente por el camino existente para llegar al Fortín.

“Cuando llegamos nosotros ya no se pudo subir porque comenzamos con los trabajos en la cara sur y para trabajar en derrumbe quitamos el camino y se dejaron solo los caminos de trabajo que nosotros generamos”, ahondó.

Posteriormente se descubrió la escalinata y se trabajó en su restauración, por lo que ya no se puede pisar una escalinata original. En la actualidad, la forma de subir es por un camino rústico del lado sur poniente.

La intención, actualmente, continuó el arqueólogo, no es que las personas suban a la pirámide porque aún siguen trabajando en el lugar y en todo momento se procura su adecuada conservación. Otro punto que se considera es la seguridad por accidentes que terminaron en fallecimientos de personas que ocurrieron en otras zonas arqueológicas del país como Chichen Itza o Teotihuacán, por lo que la política institucional del INAH es que ya no se permita subir a estás estructuras prehispánicas.

AVANCES LOGRADOS QUE GENERAN ORGULLO

En retrospectiva, Daniel Valencia aseguró que ver los avances y metas logradas hasta el momento en la zona arqueológica El Cerrito son motivo de orgullo. La construcción de valores, afirmó, van más allá de los descubrimientos arqueológicos o históricos, “sino construir esos valores propios que te permiten construir identidad en la parte sur del valle de Querétaro, identidad en El Pueblito, en el área metropolitana del estado, más allá de que sea tan solo patrimonio arqueológico”.

“Para los que llegamos a trabajar aquí en 1995 para nosotros es casi una vida, a lo que nos estamos dedicando y lo que estamos viviendo es algo extraordinario, es gratificante y nos enorgullece porque de llegar a un sitio lleno de basureros, de escombro, de perros muertos, de abandono total la dignificación que logramos del espacio y la promoción que estamos haciendo, aunque nos exigimos mucho, creo que vamos muy bien”, concluyó.