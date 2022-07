Preservarán identidad prehispánica en El Cerrito

Gonzalo Flores

PRIMERA PARTE

No es conveniente la limpieza de una tercera cara de la pirámide de la zona arqueológica El Cerrito, en Corregidora, aseguró el arqueólogo Daniel Valencia Cruz, quien lleva 25 años de investigación en el lugar.

Solo quedarán limpias la cara oriente, la primera que se trabajó desde 1995 y la cara sur, que actualmente experimenta los trabajos de mantenimiento y retiro de vegetación que la mantenía oculta. La razón, explicó el especialista en exclusiva para AM de Querétaro, es preservar la identidad del lugar y lograr una convergencia de esa identidad social con un pasado prehispánico. Además, remover la vegetación del lado poniente o el lado norte generaría un desequilibrio de la biodiversidad del lugar, pues el sitio también es hogar de diferentes especies de fauna, entre ellas, algunos zorros.

“Lo que hemos trabajado nos dice que no sería muy conveniente liberar todas las caras de la pirámide, porque hay dos razones. Una, es que el nombre oficial del sitio es El Cerrito que se fue conformando por el aspecto natural de un cerrito cuando el sitio es abandonado y al darse los primeros derrumbes en sus fachadas afloró el núcleo que es de piedra y tierra, sobre la tierra empezó a crecer vegetación y el aspecto general es de un cerrito. La otra razón es que con el paso del tiempo, llega la arqueología e interviene el sitio, una intervención moderna y si se liberara por completo el basamento piramidal, ahora la pregunta sería ¿porqué se llama El Cerrito?, por lo que si complementamos esta apariencia de un espacio que no ha sido completamente liberado y por el otro se muestra una parte liberada por el método arqueológico podemos entender lo que es un sitio arqueológico con la definición de El Cerrito hasta nuestros días”, explicó.

La cara sur, sin embargo, ya había sido intervenida en 2005, por lo que Valencia Cruz, resaltó que gracias a una coordinación con el Municipio de Corregidora se retomaron éstas labores como un primer objetivo que se trata después de alcanzar el establecimiento de la zona arqueológica y la creación del Museo de Sitio inaugurado en 2019, que eran metas claras y cumplidas para una recuperación del patrimonio histórico.

“Hace tres años se da la oportunidad de trabajar con el Municipio de Corregidora y se da apertura y voluntad política de explotar el potencial de la zona arqueológica, en el buen sentido de la palabra, a partir de sus valores históricos, estéticos, científicos, sociales, ambientales, y es de esta manera que logramos conformar una serie de proyectos que tienen que ver con lo que estamos haciendo. Entre estos, se encuentran los trabajos de intervención en la cara sur del basamento piramidal, que son trabajos de mantenimiento porque la cara sur se trabajó en 2005, solo que en ese año no se alcanzaron a terminar algunos detalles como son terminar algunos muros de mampostería en seco, extraer árboles que ponían en peligro a esos muros en ese entonces, proteger pisos de estuco que se habían descubierto en la parte baja y que se identificaron y al no tener en ese momento el presupuesto se volvieron a enterrar, por lo que estamos saneando ese tipo de trabajos de tal manera que logremos una estabilidad estructural, pero también una identificación estética y arquitectónica de esa cara y sobre todo terminar de limpiar la parte baja del basamento piramidal porque como sabemos ahora, el basamento piramidal fue construido sobre una gran plataforma cuadrada que fue la que permitió nivelar completamente el terreno”, detalló.

En esa plataforma, alrededor del basamento piramidal, se han encontrado una serie de elementos arquitectónicos que revelan la existencia de pequeños cuartos, altares, así como un elemento muy sutil y superficial que es una media luna de piedras que debieron de formar parte de una cultura material que expresaba los usos rituales de ese espacio y su evolución con el paso de los años.

“Es muy interesante porque todos estos elementos arquitectónicos ya son de un periodo de ocupación muy tardío del sitio, estamos hablando de alrededor del sitio XVI, hacia el final de la ocupación prehispánica. Encontramos un reciclaje de los materiales constructivos y en la construcción de un cuartito que hay, podemos encontrar fragmentos de escalón, fragmentos de escultura, sillares con cara, piedras que formaban parte del núcleo del basamento piramidal, y eso quiere decir que hubo un cambio de pensamiento en el uso ritual del espacio, pero que continuó con este carácter de ser un espacio sagrado para la comunidad, aunque culturalmente con el paso del tiempo hayan cambiado las etnias o los grupos que poblaron el valle pero siempre existió un reconocimiento como espacio sagrado. Lo que ocurre es que ya se utilizan en ese momento materiales que ya no tienen el carácter que tenían para sus antepasados, elementos del año 1000, en el año 1500 ya no tienen ese valor simbólico tan importante y eso es lo que estamos encontrando y estamos documentando”, agregó.

ILUMINACIÓN NUEVA, VIDEO MAPPING Y SEÑALÉTICA, LOS NUEVOS PROYECTOS PARA 2022

La limpieza de la cara sur es parte de una serie de proyectos que se trazaron en la zona arqueológica para que se logren para el cierre de 2022. Entre ellos, informó el arqueólogo, se encuentran los proyectos de una nueva iluminación para la pirámide, la proyección de un video mapping y la renovación de la señalética actual para una mejor experiencia para los visitantes.

El que sigue es un proyecto de iluminación del basamento piramidal que tendría que sustituir una iluminación provisional que existe hace más de 10 años por medio de reflectores. “La idea es que la tecnología que ha avanzado mucho en estos últimos tiempos, por lo que buscamos que por medio de reflectores pequeñitos se pueda iluminar el basamento piramidal y que en la visita de día el público no encuentre un contaminante visual del monumento sino que se mimetice la instalación para iluminar de forma nocturna la pirámide, que en el día no se vea, que sea un sistema eficiente y que no ponga en peligro absolutamente nada”, apuntó.

Es un proyecto se realiza en conjunto con el Municipio de Corregidora, Gobierno del Estado y el proveedor de los materiales, para que una vez definido en sus mínimos detalles sea enviado a México para su autorización en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Otro proyecto “que todavía está más verde” de acuerdo con Daniel Valencia, es la proyección de un video mapping, aunque se ha avanzado mucho. “Las pruebas que se hicieron del video mapping nos dieron como resultado que no se puede proyectar desde dentro de la zona arqueológica debido a la pendiente del terreno, los proyectores no alcanzan y al parecer, la solución posiblemente será proyectar desde afuera aunque no por ello el INAH deja de ser responsable, ya que se tiene que valorar qué se proyecta, sobre que se proyecta y que no genere ningún daño y sobre todo, cuales serán los contenidos que se van a proyectar”, añadió.

La intención es que el video mapping sea una historia del sitio y complementada con el simbolismo que proporcionan todos los materiales que se han recuperado en el lugar con el paso de los años de investigación, lo que se ha encontrado en la decoración de vasijas de cerámica o los simbolismos que se expresan en escultura en piedra “y que todo esto elementos construyan un discurso histórico que nos hable del lugar”, resaltó.

Dentro de la parte operativa del lugar, el arqueólogo comentó que también hay trabajo por hacer, ya que se busca renovar por completo la señalética existente bajo el precepto de accesibilidad universal, es decir, para que todos los visitantes puedan enriquecer su visita a la zona arqueológica y al museo de sitio con una información renovada y que los tres periodos de intervenciones que se han realizado se integren tanto visual como estéticamente. Incluso, se busca hacer uso de los códigos QR con el propósito de utilizar las nuevas teconologías para enriquecer las visitas del público tanto académicas, como nacionales y del extranjero.

Mañana, no se pierda la segunda parte de esta entrevista.

