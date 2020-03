Habrá Termo Maratón en Corregidora

La Administración municipal acercará servicios de salud a las mujeres con el objetivo de promover la cultura de la prevención entre la población femenina

Redacción

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a las mujeres y promover la cultura de la prevención para evitar enfermedades entre la población femenina, o detectarlas a tiempo, el Municipio de Corregidora, a través del Instituto Municipal de la Mujer llevará a cabo el “Termo Maratón” y jornada de la salud, este viernes 6 de marzo afuera de sus instalaciones, frente al CAM, ubicadas en Ex Hacienda el Cerrito No 100.

La convocatoria inicia a las 08:30 horas y los servicios inician a partir de las 09:00 horas, sin costo. Entre los cuales se contará con estudio de detección de cáncer de mama a través de la termografía, estudio de papanicolaou, detección de VPH (virus del papiloma humano), aplicación de vacunas contra tétanos, difteria e influenza, estudio de detección de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), estudio de detección de sífilis, medición de presión arterial, medición de glucosa, medición de colesterol, revisión general bucal, profilaxis (limpieza con ultrasonido bucal), resinas dentales, extracciones dentales, detección de cáncer bucal.

Los requisitos para realizarse estudios dentales son: presentarse con cepillado minucioso de dientes, y llevar hilo dental y enjuague bucal, así como INE vigente y CURP.

Para realizar los estudios de detección de cáncer de mama es necesario acudir bañadas, sin desodorante ni cremas, sin accesorios como aretes y collares, llevar ropa cómoda en dos piezas y sin varillas, cabello recogido, no estar el periodo de lactancia, menstruando, ni con sospecha de embarazo, y haber pasado siete días de que terminó el periodo menstrual.

En el caso de los estudios de Papanicolaou y VPH, para poderlos aplicar es necesario que no presenten infección vaginal, no tener relaciones sexuales tres días previos a la muestra, y que hayan pasado siete días desde que terminó el periodo menstrual, no sin sospecha de embarazo, aseo personal y con ropa cómoda.

Se presentará también la conferencia “Factores protectores frente a la violencia”, y habrá clases muestra de chi-kung, krav-maga y zumba

Este Termo Maratón y Jornada de Salud se llevará a cabo en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, la Secretaría de Salud, la UNAM Juriquilla, y la Universidad Cuauhtémoc, para la prestación de los diferentes servicios de salud y preventivos, y para mayores informes las interesadas se pueden comunicar al teléfono 2096000 extensión 2082.

