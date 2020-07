Adeudo de predial de AIQ podría tener descuento en multas

Gonzalo Flores

La administración municipal de Colón está dispuesta a analizar y aplicar el tema del descuento en multas y recargos. Esto ante la deuda de impuesto predial que presenta el lugar por la instalación de empresas en zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de Querétaro. También por la operación del estacionamiento. Pago que ya fue requerido oficialmente.

El propio alcalde Alejandro Ochoa Valencia señaló que el monto es poco menos de 100 millones de pesos. «Ya veremos el tema del descuento para que se le trate a gobierno del estado como cualquier otro ciudadano».

Acerca del cobro del predial que se ha requerido desde la administración municipal a Gobierno del Estado por el Aeropuerto Internacional de Querétaro, Ochoa Valencia explicó que no se cobra por la terminal aeroportuaria. Ni por las pistas. Sino por todo el desarrollo alrededor. Lo que generan ingresos por el cobro para su servicio.

Detalló que en su momento no se había pagado porque se mencionaba que era un solo predio. Que el tema de la terminal y las pistas es de uso público.

Sin embargo, aclaró que el tema que se cobra son las cuestiones lucrativas. Donde se realiza una actividad económica.

«Esto me refiero a todas las construcciones que hicieron industriales y que se están rentando hasta los estacionamientos. No se cobra la terminal aeroportuaria ni mucho menos las pistas. Únicamente todo el desarrollo que está al exterior que se cobra. Que genera un ingreso y que el Municipio no es partícipe de eso».