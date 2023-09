Miguel Martínez comparte resultados en mensaje ciudadano

Martínez compartió su mensaje frente a más de 700 personas. / Especial

En el marco del mensaje ciudadano con motivo del segundo informe de la administración municipal de Cadereyta, el alcalde, Miguel Martínez Peñaloza; invitó a cadereytenses a seguir construyendo una mejor demarcación.

“Convoco a seguir sumándose en esta gran alianza para cuidar a Cadereyta. Convoco a los maestros, a los sindicatos, a las religiones, a los médicos, a los comerciantes, a los campesinos, a los jóvenes, a las mujeres y hombres; a seguir unidos porque juntos avanzamos más que distanciándonos en absurdos e intereses personales”, advirtió.

Te podría interesar: Toño Mejía entrega quinto informe de gobierno

En el Auditorio Municipal Ezequiel Montes, frente a más de 700 personas, el edil enfatizó que la capacidad de los gobernantes no se mide en los momentos de triunfo, ni en lo acertado de sus propuestas. Sino que se mide en la adversidad. “Los momentos difíciles no encuentran soluciones fáciles. Lo extraordinario no se supera con acciones ordinarias”.

Agregó que desde el arranque de la administración se establecieron compromisos. “Si bien algunos no son responsabilidad directa del municipio, también lo es que no podíamos voltearnos y ser ajenos a ellos. Fuimos electos no sólo para administrar triunfos, fui electo para tomar las decisiones que nos permitan superar la adversidad y hacer crecer Cadereyta”.

Miguel Martínez desglosa proyectos al frente del municipio

También apuntó que el gobierno que encabeza, ha tenido la meta de servir a la ciudadanía. “Las acciones y los proyectos que hemos alcanzado en los dos años de gobierno; representan el esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos de este municipio”.

Miguel Martínez refrendó que las ideas, necesidades y preocupaciones de la gente, las hace propias; “y para su resolución he puesto, y seguiré poniendo todo mi empeño. La política como toda actividad humana se construye día a día. Como en toda democracia, el ejercicio de gobierno implica críticas, por diversas vías y circunstancias. Pero las hemos interpretado con la visión de quienes nos critican, al mismo tiempo nos impulsan y hasta nos fortalecen porque enriquecen nuestra visión de gobernar. Bienvenida la crítica, pero sobre todo, la crítica fundamentada”.

En primer lugar, dentro del informe, el edil desglosó la problemática histórica del abastecimiento de agua potable en la región.

“Con todos estos antecedentes de un problema que tenía siglos en nuestra tierra, y aunque esta cuestión debía ser resuelta operativamente por la Comisión Estatal del Agua (CEA); me comprometí durante mi campaña a resolver este grave problema. Hoy con gran alegría les digo que ya logramos darle solución. Ya abrimos el disparo del acueducto 2 con lo cual estaremos dotando de agua tanto a la cabecera municipal como a varias localidades”.

Cadereyta sigue avanzando

En ese sentido, también mencionó la exitosa perforación del Pozo No 5 en Santa Bárbara. Lo que se traduce en el abastecimiento del vital líquido a esa zona de la demarcación. Asimismo del Sistema Taxhido que dota de agua potable a Villa Guerrero, Boyé y una parte de El Palmar. Al tiempo que destacó la del Sistema Deconí que dota de agua a San Joaquín y a partir de ahí podría llevar agua a las comunidades del norte de Cadereyta.

De igual modo, enfatizó la construcción del Centro de Atención Múltiple (CAM); “gracias a lo cual ya tenemos una escuela digna para las niñas y los niños con discapacidad. Quiero señalar que muchos de estos niños habían tenido anteriormente clases en otras escuelas que no estaban adaptadas para sus necesidades”.

Martínez externó que a cada gobierno le toca resolver los problemas más apremiantes en su momento. “En este periodo a mí me tocó resolver el problema de la falta de un nuevo panteón que se necesitaba para Cadereyta. Les informo que el nuevo panteón municipal que estamos construyendo se entregará antes de que termine este año, por su puesto, ojalá nadie lo utilice, pero era necesario hacerlo”.

También dio cuenta de las 21 Jornadas de Salud que se han ejecutado en la región en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal y Municipal; a través de las cuales brindan atención médica especializada y gratuita a las localidades y delegaciones más alejadas.

Diversos sectores progresan en la región

Para el campo, Miguel Martínez refirió la construcción de la bodega para acopio de frijol: “los cadereytenses amamos el campo, trabajamos para sembrar y sembramos paracosechar. Por eso es muy importante resaltar la construcción de la bodega de frijol la cual beneficiará a 130 productores de frijol”.

Para apoyar a las mujeres, el edil hizo mención de la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. “En Cadereyta mujeres rompieron paradigmas y tomaron un curso de plomería, trabajo que antes se pensaba era solo para hombres y hoy tenemos 14 mujeres plomeras aquí en Cadereyta”.

En cuanto a oportunidades laborales, informó que durante este periodo se realizaron tres ferias del empleo y se han colocado a 300 personas.

Para impulsar el deporte, explicó que reconoció a 100 deportistas sobresalientes en diferentes disciplinas en el certamen Premio al Deporte 2023.

Miguel Martínez agradece participación ciudadana

A su vez, argumentó que en este periodo la región fue sede de eventos deportivos muy importantes que han recibido a más de 11 mil deportistas y generado una derrama económica de 9 millones de pesos en este año.

“Tenemos 17 escuelas deportivas en 17 comunidades. Descentralizamos de esta manera la actividad deportiva en todo el municipio. Al igual que las acciones de cultura como las clases de ajedrez, cursos de verano y talleres en tu comunidad”, contó.

En consecuencia, dio cuenta de las actividades realizadas en materia de juventud, ecología, cultura, planetario, Centro de Atención Animal, salud mental, desarrollo social. En adición a los esultados arrojados con la realización de la tradicional feria; la Feria del Mármol, de la Feria de la Barbacoa y el Pulque. Al tiempo que elogió la presencia que tendrá el municipio del 28 de octubre al 2 de noviembre en Xcaret.

Sobre turismo, desglosó que en este periodo recibieron a más de 330 mil visitantes. Obteniendo 330 mil oportunidades de venta, cuya derrama económica superó los 180 millones de pesos para la región.

En seguridad, contó que la policía municipal se ha equipado con más armamento, vehículos, cuatrimotos y tecnología de última generación. Tales como bodycam.

Dos años de administración

En cuanto a obra pública, destacó que en Cadereyta implementaron el programa “Más 200 obras y contando” “Actualmente llevamos, 415 obras que han beneficiado a más de 200 comunidades. Entre alumbrados públicos, empedrados ahogados, urbanización en general, caminos, drenajes y alcantarillado, ampliaciones de luz eléctrica, acondicionamientos de espacios públicos y sobre todo embellecimiento de escuelas, porque tus hijas e hijos lo merecen”.

Al finalizar, Miguel Martínez hizo importantes anuncios. Este año se dará la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de Cadereyta de Montes; seguridad jurídica a todos los comerciantes del mercado municipal, y antes de que termine el año, iniciará la construcción del nuevo tianguis municipal de Cadereyta; en diciembre próximo iniciará operaciones una empresa alemana sustentable de manufactura, que ofrecerá mil 200 vacantes; en breve iniciará el reparto gratuito de 12 mil 500 pares de tenis escolares a las alumnas y alumnos de jardines de niños y primarias del municipio, como apoyo a la economía familiar.

Igualmente, adelantó que ya organizan la feria del próximo año, el resto es, dijo, que sea mejor que la de 2023; también inaugurarán la primera cancha de basquetbol con duela de la región.

Sin embargo, este año se entregará la cancha de futbol 7 de Vizarrón y la cancha empastada de Pueblo Nuevo, Cadereyta. También con el apoyo a Pueblos Indígenas se estarán entregando 700 cisternas en beneficio de 700 familias. Asimismo iniciarán los cursos de capacitación en las delegaciones de La Esperanza y El Doctor para producir sidra hecha con manzanas de la región. Y será refrendado el programa Consume Local, consume lo hecho en Cadereyta.