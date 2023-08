Feria de Cadereyta 2023 es totalmente gratis

El presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez Peñaloza, señaló que la entrada, así como los juegos mecánicos y los conciertos del teatro del pueblo de la Feria de Cadereyta 2023 serán totalmente gratis.

Aseveró que durante esta festividad que se llevará a cabo del dos al 10 de septiembre, se contempla registrar una visita de hasta 200 mil personas y una derrama económica de 100 millones de pesos para el municipio.

“Es una feria totalmente gratuita, una feria donde no se cobra entrada, no se cobran los juegos mecánicos, es decir cualquier persona puede disfrutarlos las veces que quiera y no se le cobra. Ese es un apoyo social muy grande, las presentaciones artísticas en el teatro del pueblo tampoco se cobran”, detalló el edil.