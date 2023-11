¿Qué países podrán entrar a Estados Unidos sin VISA a partir del 30 de noviembre?

Foto: iStock

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado la lista de países que podrán entrar a este país sin necesidad de presentar una VISA, bajo del Programa de Exención de VISA americana (VWP, por sus siglas en inglés).

La lista estaba conformada por 40 entidades, ahora, se ha sumado uno más, resultando en 41 países de los cuales sus ciudadanos podrán disfrutar de hasta 90 días o menos por turismo o negocios en suelo norteamericano.

A partir del próximo 30 de noviembre del presente año, todas las personas que cuenten con la nacionalidad de Israel podrán entrar a territorio estadounidense sin visa, siendo este el país que se sumó a la lista.

¿México está en la lista de países que pueden entrar sin VISA?

A pesar de las estrechas relaciones que nuestro país tiene con Estados Unidos, no se han realizado modificaciones en los requisitos migratorios entre ambos territorios, por lo que no, México no se encuentra incluido en esta lista.

Es decir, las personas nacidas en la República Mexicana si necesitarán cumplir con todas las medidas y documentos migratorios para poder entrar al país vecino, ya sea vía aérea, terrestre o marítima.

¿Qué países conforman la lista?

Alemania Andorra Australia Austria Bélgica Brunei Chile Corea del Sur Dinamarca Estonia Eslovaquia Eslovenia España Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Islandia Israel Italia Japón Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Mónaco Noruega Nueva Zelanda Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República de Corea San Marino Singapur Suecia Suiza Taiwán