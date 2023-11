Mujer pierde su vuelo y corre a la pista ‘hacerle parada’ al avión

Mujer desesperada causó conmoción en el aeropuerto de Canberra (Australia) cuando decidió correr hacia la pista en un intento absurdo de evitar que un avión la dejara atrás. Un video del incidente se volvió viral en Internet, mostrando a la pasajera intentando detener un vuelo de QantasLink que se dirigía hacia Adelaida.

El testigo del incidente, Simon Hales, describió la escena en una publicación de Facebook, compartiendo las impactantes imágenes del suceso ocurrido el pasado miércoles (1 de noviembre). Según él, la mujer claramente angustiada por haber perdido su vuelo, pasó corriendo por los controles de seguridad y se dirigió hacia la pista en un intento desesperado de alcanzar la aeronave antes de su partida.

An woman who apparently missed her flight tried to catch it by running after the QantasLink Embraer E190AR plane (VH-XVO) on the tarmac.

The strange incident was captured at Canberra Airport (CBR) on Nov 01, 2023. On chase, woman started waving at the pilot.

