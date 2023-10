Tiroteo masivo en Maine: 22 muertos y decenas de heridos

Un hombre mató a disparos a al menos 22 personas en un restaurante y una bolera en Lewiston, Maine, el miércoles y luego se dio a la fuga en plena noche, lo que activó un enorme dispositivo de búsqueda con cientos de agentes mientras los atemiorizados residentes se encerraban en sus casas.

Un boletín policial identificó a Robert Card, de 40 años, como persona relevante en el ataque que fue visto asistando a quienes jugaban a los bolos cuando efectuó disparos en torno a las 19:00 horas. Se identificó a Card como un instructor de armas de fuego que se cree que estaba en la Reserva del Ejército y asignado a un centro de formación en Saco, Maine.

El documento, que circuló entre los efectivos de los cuerpos de seguridad, indicaba que Card pasó dos semanas internado en un centro de salud mental este verano. No ofreció detalles específicos sobre el tratamiento que recibió ni su estado, pero apuntó que reportó que “escuchaba voces y amenazas de disparar”. El número de teléfono que aparece a su nombre en los registros públicos se encontraba fuera de servicio.

La policía de Lewiston indicó en una publicación previa en Facebook que estaba gestionando un incidente con un tirador activo en Schemengees Bar and Grille y en Sparetime Recreation, una bolera a unos 6,4 kilómetros (4 millas) de distancia.

Uno de los clientes del local, que se identificó solo como Brandon, contó que escuchó unos 10 disparos y que al principio pensó que un globo que había estallado.

“Estaba de espaldas a la puerta. Y en cuanto me giré vi no era un globo, que estaba sosteniendo un arma”, dijo a The Associated Press.