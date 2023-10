Guardia de Taylor Swift viaja a Israel para luchar contra Hamás

El guardaespaldas de Taylor Swift, que se volvió viral por la protección que brindó a la cantante durante la gira The Eras Tour; volverá a Israel para unirse a la lucha contra el grupo militar Hamás.

El guardia de la artista voló a Oriente Medio en medio del conflicto entre Israel y Palestina. De acuerdo con Eran Swissa, del medio Israel Hayom; el guardia anónimo aseguró que “no podía quedarse de brazos cruzados mientras miles de personas morían”.

Al mismo tiempo, criticó al grupo militar Hamás; mismo al que calificó como terrorista. Por lo que dijo que ni siquiera podía llamarlos animales. Tal parece que el guardaespaldas de la artista fue miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI); previo a su llegada a Estados Unidos.

El hombre llamó la atención por un TikTok donde se le veía protegiendo a la intérprete de Cruel Summer; mientras se presentaba en Kansas City.

