‘Hamás’ publica videos con bebés y niños secuestrados en Israel

El grupo armado islamita, ‘Hamás’, ha aprovechado las redes sociales para compartir imágenes con el objetivo de mostrar a menores de edad que presuntamente habrían sido secuestrados en su incursión por la zona sur de Israel.

Fue mediante un canal de la aplicación de mensajería instantánea, Telegram, que el grupo armado difundió el video en el que se les ve cargando y platicando con los pequeños israelitas supuestamente cuidando de ellos.

Tras el video, autoridades israelíes no han identificados a los niños ni se sabe del paradero de los padres, si continúan con vida o no, sin embargo, se sospecha que los infantes fueron llevados a Gaza.

De acuerdo con el mismo grupo ‘Hamás’, en el video se muestra a los hombres islamitas siendo “compasivos”, pues uno le venda el pie a uno de los pequeños, mientras que el otro adormece a un recién nacido en una cuna.

Ante esto, la activista, Emily Schrader, reprobó las imágenes, pues lamentó que ‘Hamás’ esté secuestrando a los menores de edad israelitas, pues aseguró los usan como “escudos humanos en gaza”.

BREAKING: Hamas released on Friday footage of terrorists holding Israeli toddlers and children on Saturday, during the mass infiltration and massacre of Israelis. pic.twitter.com/IhDU6U1ubH

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2023