Joven decide salvar su PS5 durante terremoto en Marruecos

Durante el catastrófico terremoto que sacudió a Marruecos durante la mañana de este sábado, un joven se volvió viral en las redes sociales debido a que, ante el caos que invadió el país, decidió salvar su consola de Play Station 5.

Entre todas las cosas de valor que pudo haber tomado antes de salir del edificio durante el sismo, el adolescente prefirió tomar su videojuego incluso antes que ropa, pues se le pudo ver sin playera y sin zapatos, pero abrazando su consola.

Debido a la peculiaridad, la fotografía del joven se volvió viral en las redes sociales, pues muchos señalaron que pudo haber llevado dinero, documentos personales o medicinas, sin embargo, tomó la decisión de agarrar su PS5.

Los usuarios en las redes aseveraron que quizá es lo único de valor que posee, mientras que otros especularon que quizá el joven se encontraba jugando cuando le sorprendió el sismo, por eso lo que más cerca tenía era la consola.

Lo cierto es que, en este terremoto en Marruecos, miles de personas no tuvieron la suerte de poder resguardarse como el joven, pues según medios internacionales, el saldo de víctimas fue más de mil personas sin vidas y se prevé que estos números aumenten en las siguientes horas.

This guy left the house with his Playstation 5 after a strong earthquake hit Morocco #earthquake#Morocco #زلزال #المغرب pic.twitter.com/9BXI8uJiZG

— Oussama Larh (@Oussazeus) September 8, 2023