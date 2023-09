Policía salva la vida de un bebé en medio de la calle: VIDEO

Policía se hizo viral después de resucitar a un bebé de 18 meses en medio de una carretera. Brendan Fraser cumplía con su deber cuando presenció un dramático incidente en el que una madre pasó a toda velocidad junto a su patrulla, rumbo al hospital.

Fraser, sin perder tiempo, detuvo el vehículo en cuestión y se dio cuenta de que la familia a bordo enfrentaba una emergencia desgarradora, donde actuó con rapidez y corrió para ofrecer su ayuda.

Las imágenes capturaron el instante en que el oficial logró que el bebé, cuyos labios se habían vuelto azules debido a la asfixia, recobrara la respiración. Fraser se acercó al vehículo y extendió su mano para auxiliar a la familia. Durante este tenso momento, se escuchaban sus palabras de aliento: “¿Qué sucede? ¿Qué pasa?”.

La familia, angustiada, suplicaba desesperadamente continuar su camino hacia el hospital. Una mujer explicó al oficial “Lo llevamos al hospital. Dijeron que tenía covid-19 y luego comenzó a tener convulsiones”. Entre lágrimas, uno de los padres gritó: “Por favor, no te lo lleves”, a lo que Fraser respondió con firmeza: “No me lo llevaré”.

Michigan police officers saved the life of an 18-month-old baby who was choking and turning blue in the middle of a busy intersection in Warren.

The baby’s mother and uncle were speeding to the hospital when they were pulled over by the police. The baby is now okay. pic.twitter.com/PV1im0nNfu

