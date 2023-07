Acusan zoológico chino de que uno de sus osos es un humano disfrazado

Un popular zoológico en China se hizo viral luego de que mediante un video que fue grabado por uno de los asistentes levantó la sospecha de que uno de los osos que alberga podría ser un humano con disfraz.

En la grabación se puede ver al oso moviéndose de un lado al otro y parándose en dos patas para saludar al público, sin embargo, fue esta misma la razón de las sospechas, pues el animal parecía caminar como humano.

Fue entonces que el zoológico de Hangzhou, en China, comenzó a llenarse de críticas y sospechas, pues decían que el oso parecía llevar un disfraz, puesto que en la parte posterior del animal se podían ver unos pliegues.

Estas especulaciones tienen lugar luego de que ya se han presentado incidentes parecidos en otros zoológicos en las que han intentado teñir perros como lobos o gatos africanos y burros pintados como cebras.

Tras esto, el mismo recinto se pronunció al respecto para rechazar cualquier acusación de que el oso sea falso, pues dijeron, el ejemplar es un oso solar de Malasia y estos suelen ser de menor tamaño a comparación que otros de la misma especie.

“Algunas personas piensan que me paro como una persona, paree que no me entienden muy bien”, escribió el zoológico a modo de perespectiva del animal.